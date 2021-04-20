Россияне смогут оформить онлайн имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет получить онлайн инвестиционные и имущественные вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Это следует из документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 20 апреля.

Закон упростит получение имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по кредитам. Также упрощен процесс получения инвестиционных вычетов, совершенный на индивидуальном инвестиционном счете.

Документы, как и налоговая декларация, для этого не потребуются — услугу можно будет получить на сайте ФНС. Срок проверки сократится до месяца, а получение вычета — до полутора месяцев. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года и распространится на вычеты с 1 января 2020 года, отмечается в документе на портале.

Ранее Госдума приняла закон о запрете второго гражданства для чиновников.

Читайте также: Госдума одобрила в первом чтении особый порядок оплаты ЖКУ в Москве