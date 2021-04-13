Госдума одобрила в первом чтении особый порядок оплаты ЖКУ в Москве

Фото: Иванко Игорь/АГН Москва

Депутаты Государственной думы во вторник, 13 апреля, приняли в первом чтении законопроект, направленный на сохранение в Москве существующей системы расчетов и внесения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, включена в состав платы за содержание жилого помещения. Она никогда не выделялась отдельной строкой, а жителями отдельно не оплачивалась. Перерасчет размера расходов за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при ежегодной корректировке ставки за содержание и ремонт здания.

В документе говорится, что в настоящее время в Москве собственники помещений, наниматели жилых помещений в многоквартирном доме оплачивают коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, за счет платы за содержание дома. Сложившаяся система является привычной жителям столицы и обеспечивает высокую собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги.

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