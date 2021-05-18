Собачий счет: грозит ли россиянам налог на домашних животных

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До 1 декабря текущего года в России должны разработать законопроект о мониторинге популяции бездомных животных и введении учета домашних питомцев. Такое поручение правительству накануне дал президент РФ Владимир Путин. Насколько такое решение имеет шансы на успех, стоит ли россиянам ждать дополнительных налогов и почему маркировка четвероногих любимцев имеет множество плюсов — в материале «ВМ».

Время покажет

Цель нового поручения президента РФ — сформировать в обществе ответственное отношение к животным. Помимо мониторинга беспризорных четвероногих, планируется улучшить систему передачи их в приюты, а также развивать волонтерство. По словам депутата Госдумы Алексея Кобилева, работа над любым законом состоит из множества этапов. Поэтому это длительный процесс, и сказать заранее, как именно реализуют поручение Владимира Путина, сейчас нельзя, пояснил собеседник «ВМ».

— Думаю, не будет налога на животных. Мое личное мнение — я бы не нагружал дополнительной финансовой нагрузкой людей, имеющих домашних животных. Но я понимаю, что есть другие партии и мнения. Что из этого победит, я не знаю. Самое главное, чтобы у животных были хозяева. И были люди, которые за них ответственны, или организации. Сейчас для создания приютов в муниципальных образованиях нет ресурсов. В России много бездомных животных, которых надо чипировать и содержать. Об этом надо думать. Поручение президента даст этому новое ускорение, — прокомментировал депутат Госдумы.

Выше ответственность

Как пояснил «ВМ» юрист Евгений Кириченко, на данный момент существует Федеральный закон 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные акты РФ». А нынешнее поручение направлено, на его взгляд, на более четкий контроль популяции как бездомных, так и домашних животных.

— Предлагаемая мера по ведению учета домашних питомцев позволит анализировать положение животных, потому что многие из них, к сожалению, превращаются в бездомных. И вот здесь местные власти должны четко реагировать и взаимодействовать с приютами, деятельность которых тоже не всегда прозрачна. Так, некоторые якобы приюты занимаются убийством животных, что недопустимо. Полностью поддерживаю поручение президента и надеюсь, что правительство введет штрафы для лиц, которые выбрасывают питомцев на улицу. Но я не думаю, что при этом появится какой-то налог на животных, — заключил юрист.

Налог и чипирование

Животные не должны быть безликими, поэтому их учет поможет разрешить ряд ситуаций. Таким мнением с «ВМ» поделилась президент центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. По ее словам, основная проблема — это бесконтрольное разведение животных в России.

— Проблема комплексная, и одним этим шагом ее не решить. Никакие рекомендательные меры о стерилизации не будут работать. Здесь нужно, как во всех странах, очень жестко вводить механизм ограничений — вплоть до экономического рычага. Есть две категории граждан, которые усугубляют проблему. Первые — россияне, которые плодят животных «по недомыслию». Таких много, кто просто не считает нужным стерилизовать своих животных. Вторая — это «серая зона», заводчики, абсолютно не контролируемые в России, — отметила Ирина Новожилова.

По мнению собеседницы «ВМ», государство должно контролировать заводчиков налогообложением и лицензированием. Также стоит учредить налог и «обычным россиянам», кто заводит домашних животных и отказывается их стерилизовать, добавила президент Центра защиты прав животных «Вита». Как считает Ирина Новожилова, с таким подходом проблема с бездомными животными исчезнет уже через пять лет.

— Часть россиян не стерилизует животных, потому что у них просто нет денег. Поэтому стоит перенаправить средства, которые выделяются на отлов животных, на создание сети бесплатных ветклиник, тогда малоимущие принесут своих питомцев на стерилизацию. А в отдаленных территориях — селах, районах, где животные находятся на самовыгуле, — нужны выездные бригады ветврачей, — дополнила собеседница «ВМ».

После процедуры стерилизации, считает эксперт, «есть смысл ставить животное на учет», как-то маркировать. В таком случае существует два варианта. Первый — чипирование, второй — генетическая паспортизация, что, по словам Ирины Новожиловой, наиболее надежно.

Стоит отметить, что у маркировки есть несколько плюсов. Во-первых, если животное потеряется, в общем реестре можно будет быстро найти хозяина и вернуть ему любимца. Во-вторых, в этой же базе будут храниться сведения о сделанных прививках, а их нельзя делать повторно. В-третьих, если животное будет выброшено или, что еще хуже, убито, удастся найти его хозяина и привлечь к ответственности по закону.

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