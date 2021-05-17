Путин поручил кабмину подготовить законопроект о ведении учета домашних животных

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Также кабмин должен подготовить поправки, которые определят особенности владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными, находящимися на их территориях. При этом законопроект должен устанавливать соответствующую ответственность подобных учреждений.

Кроме того, правительству нужно подготовить регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных. Также необходимо определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания. Более того, Путин поручил внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении вреда жизни и здоровью животных или об угрозе причинения таковых.

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