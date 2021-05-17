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Путин поручил кабмину представить идеи по развитию инфраструктуры детских лагерей
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил кабмину представить идеи по развитию инфраструктуры детских лагерей

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей в стране. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Согласно поручению президента, кабмин должен обеспечить проведение мероприятий по подготовке и осуществлению летней оздоровительной кампании для детей. Кроме того, до 1 ноября правительство представит предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей.

Ответственным за исполнение поручения президента РФ назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее правительство РФ одобрило программу поддержки детского туризма. Отмечается, что до 19 мая Ростуризм, а также Министерство финансов и Министерство просвещения должны внести в правительство РФ проект акта «об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».

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детский лагерьправительство РоссииВладимир Путин
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