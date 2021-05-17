Путин поручил кабмину представить идеи по развитию инфраструктуры детских лагерей

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей в стране. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Согласно поручению президента, кабмин должен обеспечить проведение мероприятий по подготовке и осуществлению летней оздоровительной кампании для детей. Кроме того, до 1 ноября правительство представит предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей.

Ответственным за исполнение поручения президента РФ назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее правительство РФ одобрило программу поддержки детского туризма. Отмечается, что до 19 мая Ростуризм, а также Министерство финансов и Министерство просвещения должны внести в правительство РФ проект акта «об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».

Читайте также: Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение об объединенной системе ПВО