Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение об объединенной системе ПВО

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО. Данное распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 17 мая.

Согласно документу, руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России.

Документ заключен на неопределенный срок. Каждая из сторон может в любое время прекратить действие соглашения. Для этого нужно направить партнеру письменное уведомление. Спустя шесть месяцев соглашение будет аннулировано.

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