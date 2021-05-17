Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 17 мая.

Согласно документу, фонд создан с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Его учредителем является Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

В указе подчеркивается, что фонд будет проводить конкурсы, по итогам которых предоставляются гранты президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

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