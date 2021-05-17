Названы самые популярные направления для отдыха с домашними питомцами

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Один из сервисов бронирования жилья для отдыха опубликовал список курортов и городов, куда чаще всего планируют отправиться этим летом владельцы домашних животных вместе со своими питомцами.

Уточняется, что список составлялся на основании тех заказов, где туристы отмечали, что их интересует размещение с животными.

Лидерами рейтинга стали Ялта, Сочи и абхазская Гагра. В пятерку популярных направлений также вошли Санкт-Петербург и Москва. Далее следуют Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и курорт Банное в Башкирии.

Как следует из статистики сервиса, туристы в основном бронируют проживание с животными на срок от одной до десяти ночей и тратят на это от полутора до шести тысяч рублей в сутки.

Самое дешевое жилье можно найти в Кисловодске, а самое дорогое — в Осташкове, сообщает Tvil.ru.

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