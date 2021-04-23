Опубликованы новые правила оформления налоговых вычетов

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Оформление налогового вычета из налога на доходы физлиц по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам будет осуществляться автоматически, без сбора документов и личных визитов в налоговую инспекцию.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. При этом не потребуется заполнять налоговую декларацию и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет.

При упрощенном порядке получения вычета срок проведения стандартной камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, деньги будут возвращать в срок до 15 дней вместо месяца.

Новые правила начнут действовать 15 мая, пишет «Российская газета».

Ранее были названы сроки введения налоговых вычетов за занятия спортом и фитнесом.

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