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Названы сроки возвращения россиянам денег за занятия спортом и фитнесом
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Названы сроки возвращения россиянам денег за занятия спортом и фитнесом

Юлия Курганова

Финансы

Вычет по налогу на доходы физических лиц при тратах на занятия спортом и фитнесом можно будет получить в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

Первые компенсации за фитнес-услуги граждане смогут получить по итогам 2022 года. При этом позже будет определен перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания.

Отмечается, что к осени 2021 года должны будут готовы постановления правительства, которые определяют порядок предоставления налоговых вычетов, передает ТАСС .

5 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц при тратах на спорт и фитнес. Максимальный размер вычета составляет 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги за себя или ребенка в возрасте до 18 лет, необходимо предоставить в налоговую копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

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