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Центробанк поддержал введение пенсионного налогового вычета
Фото: moscow-live

Центробанк поддержал введение пенсионного налогового вычета

Татьяна Плотникова

Финансы

В Банке России поддерживают инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость. Об этом свидетельствует письмо заместителя председателя Центробанка Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов обращались в Центробанк с предложением ввести отдельный пенсионный налоговый вычет для тех, кто самостоятельно копит на пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

Предполагается, что такой вычет будет мотивировать россиян самостоятельно копить на будущее в рамках НПО.

В настоящее время законодательство предусматривает социальный налоговый вычет, который формируется из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Максимальная сумма, с которой он исчисляется, составляет 120 тысяч рублей в год. Максимальный вычет — 15,6 тысячи рублей.

При этом величина вычета не индексировалась свыше десяти лет, а «медицина и образование «выбирают» практически всю долю по налоговому вычету, а низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным», утверждают авторы инициативы.

В связи с этим они предлагают повысить лимит до 400 тысяч рублей (либо до шести процентов от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет.

Чистюхин в ответном письме отмечает, что предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов налоговых льгот «будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений».

В связи с этим Центробанк считает, что «инициатива концептуально может быть поддержана», пишут «Известия».

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