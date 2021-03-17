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Налоговые органы РФ получили расширенный доступ к банковской тайне
Фото: Нина Степанова / Вечерняя Москва

Налоговые органы РФ получили расширенный доступ к банковской тайне

Татьяна Плотникова

Закон

Российские налоговые органы с 17 марта обладают расширенным доступом к сведениям, составляющим банковскую тайну, в соответствии с поправками в законодательство, в феврале подписанными президентом РФ Владимиром Путиным.

Отныне кредитно-финансовые организации обязаны в течение трех дней после поступления соответствующего запроса предоставлять налоговым органам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Помимо этого банки обязаны предоставлять данные в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

До вступления в силу новых норм налоговые органы могли получать такую информацию только в рамках проверок. Нововведение дает право запрашивать информацию и вне проверок, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме решили предоставить социальный налоговый вычет по НДФЛ несовершеннолетним гражданам, которые ведут активный образ жизни. Этот вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов. При этом его размер не может быть более 120 тысяч рублей за налоговый период. Максимальная сумма может быть 15,6 тысячи рублей

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