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Еще одной категории россиян предоставят налоговый вычет
Фото: Нина Степанова, «Вечерняя Москва»

Еще одной категории россиян предоставят налоговый вычет

Юлия Курганова

Общество

Еще одна категория россиян сможет получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. В Государственной думе решили предоставить такую возможность несовершеннолетним гражданам, которые ведут активный образ жизни.

В нижней палате парламента подготовили поправку ко второму чтению законопроекта. В документе говорится, что вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они занимаются фитнесом или посещают секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных детей.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг пояснил, что данная инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. Он отметил, что нужно заинтересовать занятиями спортом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными.

Отмечается, что этот налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов. При этом его размер не может быть более 120 тысяч рублей за налоговый период. Максимальная сумма может быть 15,6 тысячи рублей, сообщает «Парламентская газета».

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