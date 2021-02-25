Российским пенсионерам рассказали о тонкостях налога на земельный участок

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Председатель коллегии адвокатов, адвокат Юлия Лотова рассказала, как и когда пенсионерам нужно выплачивать земельный налог. Об этом сообщило ФАН.

По ее словам, от уплаты данной пошлины представители серебряного возраста чаще всего освобождаются в случае если площадь земельного участка не превышает шесть соток. Величина кадастровой стоимости высчитывается из расчета за 600 квадратных метров.

Если же площадь дачи или огорода насчитывает 1200 «квадратов», то оплата будет производиться за оставшиеся шесть соток. Как объяснила юрист, в российском законе существует целый список отдельных категорий граждан, которые могут быть освобождены от налоговой нагрузки. Но туда не входят военные пенсионеры.

Отметим, что узнать кадастровую стоимость участка можно двумя способами. Первый предполагает обращение за помощью в офис «Мои документы», где можно сделать запрос на выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Второй — с помощью портала Росреестра, где нужно перейти по ссылке «Справочная информация объектов недвижимости в режиме онлайн». По словам специалиста, земельный налог можно оплатить частями, но нужно дождаться окончания отчетного периода.

Также Юлия Лотова рассказала, что пенсионеры могут оформить налоговый вычет. Однако сделать это можно только в отношении одного земельного участка, который выбирает сам налогоплательщик. Об этом он должен сообщить в произвольной форме в налоговую инспекцию. При этом нужно помнить, что если площадь дачи или огорода больше шести соток, то его остальная часть полностью облагается налогом.

Заявление по налоговому вычету можно подать тремя способами: через личный кабинет; письмом на адрес налоговой инспекции; посредством личного обращения в налоговую.

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