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Российским дачникам дали советы по выбору качественных саженцев
Фото: pixabay.com

Российским дачникам дали советы по выбору качественных саженцев

Елена Фролова

Общество

Завершается календарная зима, а это значит, что многие дачники уже начали подготовку к новому огородному сезону. Руководитель сети подмосковных питомников Екатерина Косолапова в эфире «Радио 1» поделилась советами по поводу того, как выбрать качественные саженцы. Особенно эти рекомендации будут интересны тем, кто собирается посадить на своем участке плодовые или декоративные деревья.

— Обязательно нужно обратить внимание и на надземную, и на подземную системы растения. Корни должны быть хорошо разветвленными. Желательно, чтобы не было больших обрывов корневых волосков, больших надрезов, — отметила эксперт.

По ее словам, лучшими будут саженцы, которые были выращены по принципу закрытой корневой системы.

— Хорошо, когда из горшка растения сразу пересаживаются в почву. Они здоровее и приживаются лучше, — объяснилаКосолапова.

Во время покупки также стоит внимательно осмотреть ствол деревца. По мнению эксперта, его надземная часть должна быть без механических повреждений, следов болезней или вредителей.

— Уважающий себя питомник регулярно проводит профилактические обработки, чтобы к людям ехал здоровый посадочный материал, — добавила Косолапова.

Она также рассказала, что чаще всего дачники покупают отечественные плодовые деревья и кустарники, а вот декоративные растения выбирают от зарубежных производителей.

Читайте также: В Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова стартовал курс по практическому плодоводству

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