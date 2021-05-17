За что пенсионеры могут не платить налоги в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Каждый гражданин России, получающий какой-либо доход или владеющий имуществом, обязан платить налоги. Однако не все должны платить одинаковый процент от финансовых поступлений на свои счета. Для пожилых людей в России существуют некоторые льготы. О том, за что могут не платить пенсионеры, — в материале «Вечерней Москвы».

Необлагаемые шесть соток

Значительная часть налогового законодательства в отношении людей предпенсионного и пенсионного возраста зависит от региона. Но есть и федеральные льготы.

Так, пенсионер, согласно статье 391 Налогового кодекса России, опубликованной на сайте ФНС, имеет право на «необлагаемые шесть квадратных метров земли». Ему положен вычет в размере кадастровой стоимости такого участка. Аналогичные льготы действуют для мужчин и женщин, которые достигли 60 и 55 лет соответственно и которым назначено пожизненное содержание.

Кроме того, вычет могут получить люди, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

Не облагаются налогом для пенсионеров и предпенсионеров только шесть соток. Если участок больше, то за оставшуюся территорию придется заплатить.

Льготы на объекты недвижимости и транспорт

Помимо земельного налога, на федеральном уровне для пенсионеров действуют вычеты по налогу на имущество. Согласно статье 407 Налогового кодекса России, они не платят налог на одну единицу недвижимости.

Это может быть квартира, дом, гараж, машино-место, хозяйственные постройки площадью не более 50 квадратных метров, не используемые в предпринимательской деятельности.

Если объектов несколько, то можно уведомить налоговую и выбрать, за какой из них должен быть вычет, говорится в пункте 7 данной статьи. Причем льготы действуют независимо от того, по какой причине назначена пенсия — по старости или потере кормильца и так далее. Также не играет роли, работает пенсионер или нет.

На региональном уровне могут быть предусмотрены вычеты по транспортному налогу для владельцев автомобильной техники, но везде они устанавливаются индивидуально, говорит руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. При этом большинство налоговых вычетов сейчас можно оформить и получить онлайн.

Какие налоги пенсионеры платят

Каких-либо особых льгот для пенсионеров в 2021 году не принималось, отмечает специалист.

— НДФЛ они не платят, потому что пенсионный доход не облагается налогом. Если пенсионер сдает квартиру, он обязан заплатить те же 13 процентов, что и остальные люди. Если у него есть акции и облигации, он тоже должен заплатить налог с дохода от них. При владении автомобилем он также должен платить транспортный налог, если нет каких-то послаблений на региональном уровне, — объяснила Суслина.

Также работающие пенсионеры платят из своей зарплаты налоги наравне со всеми гражданами России. Облагается фискальной нагрузкой в размере 13 процентов доход с продажи недвижимости, если человек владел ей менее пяти лет, причем независимо от возраста собственника. Это правило действует для квартир, гаражей и автомобилей, приобретенных после 1 января 2016 года. Если они получены по праву наследования или в результате приватизации, то для них действует предыдущая норма — три года, уточняется на сайте Федеральной налоговой службы.

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