Грязный дисконт: что нужно знать при оформлении скидочной карты

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Все больше торговых сетей предлагают клиентам оформить дисконтные карты. Особенно активны в этом вопросе магазины одежды и обуви. Чтобы получить скидочную карту, покупателю нужно всего лишь заполнить анкету. При этом клиент добровольно делится персональными данными, которые в дальнейшем, по словам экспертов, могут быть перепроданы или использованы мошенниками. Как не стать жертвой аферистов, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев уверен, что любые системы, используемые для оформления дисконтной карты, защищены намного слабее, чем банковские. Это, по словам эксперта, позволяет мошенникам свободно получать доступ не только к информации о клиенте, но даже к его деньгам:

— Действительно, при получении скидочных карт мы заполняем анкеты, где указываем свои данные. А любая личная информация, предоставленная третьим лицам, — это ключ ко всем вашим «информационным дверям». Давая добро на обработку персональных данных, будьте готовы, что их могут в любой момент слить или перепродать. И если этим займется хороший аналитик, то собрать все необходимые сведения о человеке, его счетах, долгах и иных «достижениях» для него не составит труда. Если этим будет заниматься нечистый на руку человек, он попытается извлечь максимум выгоды.

Есть ли нарушение закона?

Спустя какое-то время после получения дисконтной карты вас, как правило, начинают беспокоить из различных финансовых учреждений или медицинских клиник и предлагать свои услуги. Соответствующими предложениями, как отметил Парфентьев, «заваливают» и вашу личную электронную почту. При этом, получив ваше согласие на обработку данных, продавцы вправе распоряжаться ими, как им заблагорассудится, констатирует собеседник «ВМ»:

— Вы же собственноручно даете свое согласие на это, вот они и распоряжаются, как хотят. И даже перепродают третьим лицам. Причем сами продавцы закон о персональных данных не нарушают.

Как себя защитить?

Оформление дисконтной карты — экономически обоснованный процесс, считает эксперт в сфере информационной безопасности Андрей Артемьев. Шопинг — дело затратное. Однако нужно уметь защищаться от действий недобросовестных продавцов и аферистов, уверен собеседник «ВМ». По его словам, следует для таких случаев приобрести новую сим-карту и завести дополнительную электронную почту:

— Положите незначительную сумму на эту сим-карту, чтобы ее не заблокировали, и указывайте именно новый номер во всех анкетах. При активации дисконтных карт делайте все через этот номер. В анкетах можете даже указывать другое имя, чтобы окончательно исключить вероятность попасться на удочку мошенника.

Эксперт назвал еще один способ сократить риски при оформлении дисконтной карты:

— Это минимизация сбора и цифровой обработки персональных данных. Даже в Европе, где все максимально переведено в цифру, от этой порочной практики сбора данных отказываются постепенно. Любые нарушения караются законом. А у нас обратный тренд. В иной раз человек не может воспользоваться услугой или сервисом, потому что он не зарегистрировался и не оставил свои данные или не приобрел фирменную карту учреждения, — пояснил Артемьев.

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