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Новые стандарты для специалистов наноиндустрии разработал резидент технополиса «Москва»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые стандарты для специалистов наноиндустрии разработал резидент технополиса «Москва»

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Проекты новых профессиональных стандартов для микроэлектронной промышленности презентовал Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), являющийся резидентом технополиса «Москва». Об этом сообщили в пресс-службе технополиса во вторник, 1 июня.

— НИИМЭ представил на обсуждение три разработанных им профстандарта: «специалист по технологии производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем», «специалист в области проектирования и сопровождения интегральных схем и систем на кристалле» и «специалист в области наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем», — рассказали в организации.

Новые стандарты рассчитаны для сотрудников высокой квалификации — шестого и седьмого уровней. Уточняется, что они заняты на автоматизированных производствах интегральных микросхем с проектными нормами до 180 нанометров.

Введение стандартов позволит среди прочего повысить качество работы на предприятиях, разработать справедливые нормативы оплаты труда и поднять престиж инженерных специальностей, приводит слова генерального директора НИИМЭ Лилианы Поликарповой сайт технополиса.

Ранее сообщалось, что технополис «Москва» признали лучшей особой экономической зоной России.

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