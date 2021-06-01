Новые стандарты для специалистов наноиндустрии разработал резидент технополиса «Москва»

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Проекты новых профессиональных стандартов для микроэлектронной промышленности презентовал Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ), являющийся резидентом технополиса «Москва». Об этом сообщили в пресс-службе технополиса во вторник, 1 июня.

— НИИМЭ представил на обсуждение три разработанных им профстандарта: «специалист по технологии производства наноразмерных полупроводниковых приборов и интегральных схем», «специалист в области проектирования и сопровождения интегральных схем и систем на кристалле» и «специалист в области наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем», — рассказали в организации.

Новые стандарты рассчитаны для сотрудников высокой квалификации — шестого и седьмого уровней. Уточняется, что они заняты на автоматизированных производствах интегральных микросхем с проектными нормами до 180 нанометров.

Введение стандартов позволит среди прочего повысить качество работы на предприятиях, разработать справедливые нормативы оплаты труда и поднять престиж инженерных специальностей, приводит слова генерального директора НИИМЭ Лилианы Поликарповой сайт технополиса.

Ранее сообщалось, что технополис «Москва» признали лучшей особой экономической зоной России.

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