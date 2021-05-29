Завод по производству онкопрепаратов появится в технополисе «Москва»

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Первую очередь нового фармацевтического комплекса ввели в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в реализацию проекта на этом этапе составили более миллиарда рублей. Предприятие будет производить около 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Планируемый объем продукции будет достигать 100 миллионов упаковок лекарств в год. Первые партии начнут изготавливать уже в августе 2021 года. Кроме того, предприятие предоставит 260 рабочих мест.

К настоящему времени на площадке завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к установке необходимого оборудования. После второго этапа строительства общая площадь комплекса будет составлять 5,5 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, резидент столичной особой экономической зоны совместно с партнерскими организациями планирует объединить усилия по созданию социально значимых препаратов, которые не производятся в России, включая лекарства для лечения онкологии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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