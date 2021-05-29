Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Завод по производству онкопрепаратов появится в технополисе «Москва»
Фото: Наталья Гарцева / Вечеряя Москва

Завод по производству онкопрепаратов появится в технополисе «Москва»

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к13 Карта всех событий

Первую очередь нового фармацевтического комплекса ввели в эксплуатацию на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в реализацию проекта на этом этапе составили более миллиарда рублей. Предприятие будет производить около 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний. Планируемый объем продукции будет достигать 100 миллионов упаковок лекарств в год. Первые партии начнут изготавливать уже в августе 2021 года. Кроме того, предприятие предоставит 260 рабочих мест.

К настоящему времени на площадке завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к установке необходимого оборудования. После второго этапа строительства общая площадь комплекса будет составлять 5,5 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, резидент столичной особой экономической зоны совместно с партнерскими организациями планирует объединить усилия по созданию социально значимых препаратов, которые не производятся в России, включая лекарства для лечения онкологии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Уникальный медицинский молл для зарубежных клиник строится в медкластере «Сколково»

онкологияпредприятия Москвыонколог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте