Андрей Бочкарев: Уникальный медицинский молл для зарубежных клиник строится в медкластере «Сколково»

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В 2022 году на территории Международного медицинского кластера в Сколкове откроется уникальный многофункциональный медицинский центр (ММЦ), в котором смогут разместиться клиники из разных стран мира. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Уникальный объект будет представлять собой здание общей площадью 50 тыс. кв. метров, в котором расположатся международные медицинские операторы, не нуждающиеся в больших площадях. При этом клиники смогут пользоваться общими сервисами, например, лучевой диагностикой, лабораторией, эндоскопией — это значительно снизит их операционные расходы, — отметил Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, такая практика — новая для России, хотя в Европе и США подобные моллы уже существуют. Медицинский молл в Международном медицинском кластере строится по принципам адаптивной архитектуры, позволяющей изменять состав клиник их профили, что является уникальным качеством для медицинских зданий. Уникальность объекта заключается в том, что в медицинском молле разместятся не только поликлиники, но и операционные, стационары. Молл строится не под конкретный функционал, на основании проработки различных сценариев в объекте заложены адаптивные решения, позволяющие разместить любые профили.

Сегодня здание ММЦ строится, а несколько клиник из стран ОЭСР уже выразили свое желание разместить в нем свои филиалы. Открыться медицинский молл должен в следующем году.

— Здание разделено на зону общих сервисов — диагностика, ЦСО, склады, питание и зону клиник — основной лечебный блок, где располагаются клиники, специализирующиеся на онкологии, ортопедии, спортивной медицине, а также многопрофильный стационар. В здании помощь смогут получить все возрастные группы населения, также в здании размещен родильный дом, — добавил Андрей Бочкарев.

Как отметил глава строительного комплекса, каждая клиника будет иметь свой вход, а адаптивные архитектурные решения позволят быстро и легко перепрофилировать любые части здания, не затрагивая работоспособность смежных частей.

Архитектурные решения позволяют не только упростить размещение разных клиник на территории одного здания, но и создать комфортную атмосферу для пациентов, уходя от привычного понимания лечебного учреждения.

— Здание не будет похоже на привычную клинику: через всю длину здания будет проложен променад, многоуровневый атриум и просторный холл, создающий ощущение молла, а не медицинского объекта. Кроме того, объект станет частью прогулочного маршрута по «исцеляющим» садам ММК — важной составляющей восстановительного процесса пациентов, — сказал генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин. — В будущем здание будет связано подземным переходом с центром ядерной медицины, расширяя функционал здания и делая его уникальным центром в мире. Здание, созданное на стыке лучших иностранных решений и российских норм, может стать образцом современной клиники.

Напомним, что в рамках проекта Международного медицинского кластера в Сколкове планируется строительство медицинских, образовательных, производственных объектов, а также поддерживающей инфраструктуры общей площадью порядка 860 тыс. кв. метров.