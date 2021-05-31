Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Технополис «Москва» признали лучшей особой экономической зоной России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Технополис «Москва» признали лучшей особой экономической зоной России

Полина Долганова

Город
Волгоградский пр-т., 42, к.13Карта всех событий

Особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис «Москва» признали лучшей в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра «Эксперт». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По итогам прошлого года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.

— Только в 2020 году статус резидента технополиса «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные — промышленно-производственной, — отметил Ефимов.

Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон публикуется с 2017 года.

В октябре прошлого года столичная экономическая зона стала лучшей в мировом рейтинге Global Free Zones of the Year 2020 Awards в шести номинациях, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали, как город помогает начать бизнес.

Читайте также: Завод по производству онкопрепаратов появится в технополисе «Москва»

победатехнополистехнополис «Москва»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте