Технополис «Москва» признали лучшей особой экономической зоной России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис «Москва» признали лучшей в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра «Эксперт». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По итогам прошлого года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.

— Только в 2020 году статус резидента технополиса «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия. Четыре из них займутся технико-внедренческой деятельностью, а остальные — промышленно-производственной, — отметил Ефимов.

Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон публикуется с 2017 года.

В октябре прошлого года столичная экономическая зона стала лучшей в мировом рейтинге Global Free Zones of the Year 2020 Awards в шести номинациях, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

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