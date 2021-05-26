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Москвичам рассказали, как город помогает начать бизнес
Фото: Pixabay / LEANDRO AGUILAR

Москвичам рассказали, как город помогает начать бизнес

Анастасия Волоснова

Город

Начинающие столичные предприниматели могут узнать о том, как начать бизнес на бесплатных курсах и в онлайн-школах. В частности, за помощью можно обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы», который принял более 39 тысяч заявок с начала 2021 года.

На портале «Малый бизнес Москвы» представлена информация о каждой сфере бизнеса. Москва предлагает стартаперам обучающие курсы и программы поддержки.

Начинающие предприниматели могут воспользоваться цифровым проектом «Гайд по открытию — франшиза». Сервис поможет подобрать стартовые площадки для бизнеса с наименьшими затратами. Кроме того, можно воспользоваться реестром производственных площадок на инвестиционном портале Москвы.

Найти единомышленников московским предпринимателям поможет нетворкинг. Москвичи могут посетить «Бизнес-уик-энд», где эксперты проведут специальные тренинги по старту бизнеса. Уточняется, что во всех программах проекта приняли участие более 118 тысяч горожан.

Также для обучения можно ходить в стартап-школу, где участникам расскажут, в каком направлении двигаться при создании своего бизнеса, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что инновационную систему управления проектами разработали в технополисе «Москва».

Читайте также: Москвичей пригласили на экскурсии по инновационным площадкам города

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