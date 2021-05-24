Москвичей пригласили на экскурсии по инновационным площадкам города

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителей столицы пригласили принять участие в акции «День без турникетов», в рамках которой можно посетить инновационные площадки города. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция пройдет с 27 по 29 мая, а экскурсии состоятся в офлайн-формате. В проекте участвуют более 60 предприятий малого и среднего бизнеса. Посетители смогут узнать о том, как организована работа компаний, и получить другую интересную информацию.

— Участники получат возможность познакомиться с предприятиями малого и среднего бизнеса из разных сфер, что поможет им впоследствии сформировать собственную идею создания бизнеса или определиться с выбором профессии, — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Предприятия, которые участвуют в акции, отличаются своей инновационностью. Например, среди партнеров проекта есть компания, реализующая потребительские инженерные проекты — систему запуска беспилотников и роботов-курьеров.

Кроме того, акция полезна и для предпринимателей. Она позволяет привлечь внимание к своему продукту. Для того чтобы стать партнером проекта, нужно зарегистрироваться на его портале.

Записаться на экскурсии можно на сайте акции «День без турникетов». Все экскурсии бесплатные.

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