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Москвичам рассказали об истории сквера Лазоревского проезда
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Москвичам рассказали об истории сквера Лазоревского проезда

Полина Долганова

Город
Россия, Кострома, Центральный районКарта всех событий

Жителям столицы рассказали о сквере Лазоревского проезда в районе Свиблово.

Сквер расположен на берегу реки Яузы, около усадьбы Свиблово. Владения принадлежали членам знатных семей Голицыных, Плещеевых и Нарышкиных.

От постройки XVIII до наших дней сохранились церковь Троицы, первый этаж палат главного дома, колокольня, два пруда и Свибловский родник.

Удивительной достопримечательностью сквера является «перевернутый мост», который был построен в 1900 году.

В 2017 году в историческом месте появились живописные зоны отдыха у воды с прогулочными мостиками, уличные шахматы, велодорожка и так далее.

Сквер Лазоревского проезда находится в десяти минутах пешком от метро «Ботанический сад» и одноименной станции Московского центрального кольца (МЦК), пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют бюст маршала Конева в 2022 году.

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