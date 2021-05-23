Бюст маршала Конева отремонтируют в Москве в 2022 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

улица Маршала Конева, дом 10 Карта всех событий

Бронзовый бюст Маршала Советского Союза Ивана Конева в столице отремонтируют в следующем году. Отмечается, что после осмотра монумента эксперты подтвердили необходимость ремонта.

— Работы запланированы на 2022 год, однако прежде необходимо провести комплекс мероприятий по разработке и согласованию проекта ремонта, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Так, специалисты проведут необходимые архивные исследования и изучат все особенности бронзового бюста.

Памятник был установлен в 2010 году в районе Щукино на улице Маршала Конева во дворе дома 10. Автором скульптуры является Владимир Колесников — член-корреспондент Российской академии художеств и лауреат конкурсов по монументальному искусству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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