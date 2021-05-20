Москвичам рассказали о новой выставке в Бородинской панораме

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В музее-панораме «Бородинская битва» с апреля открыта выставка «NapoleON. NapoleOFF? Наполеоновская легенда в европейской культуре XIX–XX веков». Экспозиция приурочена к 200-летию со дня смерти Наполеона на острове Святой Елены.​

Официальный сайт мэра Москвы представил свой гид по выставке, посвященной последним годам жизни Бонапарта.

В центре экспозиции — посмертная гипсовая маска Наполеона (вернее, одна из множества ее копий), которую в России изготовили в 1912 году. Рядом с маской — слепок кисти руки Наполеона Бонапарта. Он был сделан в конце XX века с оригинала, который хранится в собрании Лувра.

Еще один ценный экспонат — фрагмент полога от смертного ложа Наполеона. На картине художника Жакемо «Смерть Наполеона» можно увидеть, как выглядел полог в своем изначальном виде.

На выставке также представлены два тома из первого издания «Мемориала Святой Елены». Эта книга была издана по воспоминаниям личного секретаря Наполеона Эммануэль де Лас Каз, который с лета 1815 года ежедневно записывал свои беседы с императором.

В музее представлены две литографии: «Наполеон на острове Святой Елены», сделанная по рисунку художника Ораса Верне, и литография, на которой изображены четыре образа Бонапарта, рассказывающие о важнейших эпизодах его жизни.

Один из самых интересных экспонатов — эта статуэтка короля Франции Людовика XVIII, которая открывается на манер матрешки, а в ней — маленькая фигурка Бонапарта.

Завершает выставку картина «Воздушный корабль» Мстислава Добужинского. Русско-литовский художник изобразил Наполеона стоящим на скале перед воздушным кораблем, готовым отправиться в свое последнее путешествие.

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