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Выставка «Скульптура Владимира Соскиева» открылась в музее «Царицыно»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Выставка «Скульптура Владимира Соскиева» открылась в музее «Царицыно»

Ольга Маркова

Культура

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открылась выставка «Скульптура Владимира Соскиева». Мастер является народным художником республики Северная Осетия — Алания.

Один из центральных экспонатов выставки — двухфигурная композиция «Дигорское ущелье». По преданию, войска Тамерлана уничтожили почти всех жителей Осетии. Уцелело несколько детей, которые спрятались в Дигорском ущелье.

В рукотворном мире Соскиева живут разные, но духовно близкие художнику люди. Среди них — Александр Сергеевич Пушкин, которому посвящена композиция о его путешествии на Кавказ.

Всего посетителям покажут 61 скульптуру. Здесь есть и мифологические воины-богатыри нарты, и играющие мальчики, и ангелы, и пастухи.

Выставка открыта до 11 июля, сообщается на сайте музея.

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