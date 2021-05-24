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Инновационную систему управления проектами разработали в технополисе «Москва» 
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Инновационную систему управления проектами разработали в технополисе «Москва» 

Анастасия Колоскова

Город

Компания «Мастерская цифровых решений», которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», выпустила обновленную версию системы управления проектами Easy Task. Ее можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— «Мастерская цифровых решений» специализируется на разработке программного обеспечения и представляет кластер информационно-коммуникационных технологий, объединяющий более 20 компаний особой экономической зоны Москвы. Новый программный продукт создавался и совершенствовался с 2020 года, объем инвестиций в него составил несколько десятков миллионов рублей. Первая версия уже протестирована в компаниях энергетической отрасли. Новая версия системы дополнена рядом полезных функций и может быть универсальным помощником в работе над любыми проектами в самых разных областях, — рассказал Александр Прохоров.

Подобные программы приобрели особенную популярность в прошлом году, когда компании были вынуждены переходить на удаленку из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

— Системы управления проектами облегчают ведение нескольких проектов одновременно, позволяют быстро создавать задачи, назначать исполнителей, делегировать выполнение поручений, общаться и обмениваться документами в чатах внутри системы, видеть загрузку исполнителей, отслеживать ход проекта, получать статистику о работе команды. Разработка компании дополняет арсенал инноваций особой экономической зоны Москвы в области цифровых решений, которые сегодня являются одними из самых востребованных в экономике, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Система отличается легкостью в использовании, даже в крупных организациях ее можно внедрить за один день, дополнил генеральный директор «Мастерской цифровых решений» Алексей Голиков.

 — Разработка продукта началась в 2019 году, а год назад была выпущена первая версия. В течение года продукт совершенствовался, и сейчас доступна новая версия. Компания придерживается гибкой методологии разработки, развивает систему постепенно и только в нужных пользователям направлениях. Такой подход помогает создать простую в освоении программу с минимумом кнопок, — рассказал он.

По словам Алексея Голикова, система сохранила как стандартные функции, такие как создание проектов, добавление задач, назначение исполнителей, так и пополнилась уникальными инструментами, например инкубатором идей. Он позволяет заносить бизнес-идеи в специальный раздел, где они получают обратную связь от коллег, а затем трансформируются в задачи или доказывают свою несостоятельность.

В обновленной версии появилась также функция авто-KPI, которая помогает оценить эффективность работы сотрудников по заданным критериям, например по числу просроченных задач и количеству возвращений на доработку.

Система имеет компьютерную версию и мобильное приложение в виде умного бота, который может напоминать о приближении дедлайна и дублирует основные функции программы.

Первыми пользователями новой системы стали проектные организации в электроэнергетике: НТЦ ФСК ЕЭС, СИБНИИЭ, «МодЭнС Групп».

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