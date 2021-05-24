Инновационную систему управления проектами разработали в технополисе «Москва» 

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компания «Мастерская цифровых решений», которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», выпустила обновленную версию системы управления проектами Easy Task. Ее можно применять для решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— «Мастерская цифровых решений» специализируется на разработке программного обеспечения и представляет кластер информационно-коммуникационных технологий, объединяющий более 20 компаний особой экономической зоны Москвы. Новый программный продукт создавался и совершенствовался с 2020 года, объем инвестиций в него составил несколько десятков миллионов рублей. Первая версия уже протестирована в компаниях энергетической отрасли. Новая версия системы дополнена рядом полезных функций и может быть универсальным помощником в работе над любыми проектами в самых разных областях, — рассказал Александр Прохоров.

Подобные программы приобрели особенную популярность в прошлом году, когда компании были вынуждены переходить на удаленку из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

— Системы управления проектами облегчают ведение нескольких проектов одновременно, позволяют быстро создавать задачи, назначать исполнителей, делегировать выполнение поручений, общаться и обмениваться документами в чатах внутри системы, видеть загрузку исполнителей, отслеживать ход проекта, получать статистику о работе команды. Разработка компании дополняет арсенал инноваций особой экономической зоны Москвы в области цифровых решений, которые сегодня являются одними из самых востребованных в экономике, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Система отличается легкостью в использовании, даже в крупных организациях ее можно внедрить за один день, дополнил генеральный директор «Мастерской цифровых решений» Алексей Голиков.

— Разработка продукта началась в 2019 году, а год назад была выпущена первая версия. В течение года продукт совершенствовался, и сейчас доступна новая версия. Компания придерживается гибкой методологии разработки, развивает систему постепенно и только в нужных пользователям направлениях. Такой подход помогает создать простую в освоении программу с минимумом кнопок, — рассказал он.

По словам Алексея Голикова, система сохранила как стандартные функции, такие как создание проектов, добавление задач, назначение исполнителей, так и пополнилась уникальными инструментами, например инкубатором идей. Он позволяет заносить бизнес-идеи в специальный раздел, где они получают обратную связь от коллег, а затем трансформируются в задачи или доказывают свою несостоятельность.

В обновленной версии появилась также функция авто-KPI, которая помогает оценить эффективность работы сотрудников по заданным критериям, например по числу просроченных задач и количеству возвращений на доработку.

Система имеет компьютерную версию и мобильное приложение в виде умного бота, который может напоминать о приближении дедлайна и дублирует основные функции программы.

Первыми пользователями новой системы стали проектные организации в электроэнергетике: НТЦ ФСК ЕЭС, СИБНИИЭ, «МодЭнС Групп».

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