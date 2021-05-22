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Открытый дискуссионный клуб «Mos.эксперт» запустили в столице
Фото: pixabay.com

Открытый дискуссионный клуб «Mos.эксперт» запустили в столице

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Дискуссионный клуб «Mos.эксперт» начинает работу в столице. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков в субботу, 22 мая.

— Нам важно оперативно получать обратную связь от наших партнеров — заказчиков, поставщиков и предпринимательского сообщества по тем направлениям, где мы плотно вместе работаем. Площадка поможет всем участникам рынка обсудить ключевые вопросы, разобрать конкретные кейсы и ситуации, а также получить разъяснения по профильному законодательству от регуляторов и консультации по работе с информационными сервисами города, — рассказал Данчиков.

Проект призван установить диалог между контрольными органами, представителями бизнеса, регуляторами и городскими организациями. Кроме того, он должен сформировать профессиональное сообщество, которое сможет готовить предложения по развитию городских сервисов.

Посетить встречи может любой желающий. Первое мероприятие пройдет в среду, 26 мая, в технополисе «Москва». В ходе него обсудят оптимизационный пакет поправок к закону о контрактной системе и взаимодействие единой информационной системы в сфере закупок с региональными платформами.

Во время встречи среди прочих выступят представители УФАС по Москве, департамента информационных технологий, Главного контрольного управления Москвы, а также Министерства финансов России и Федерального казначейства. Кроме того, будет организована зона консультаций для специалистов профильных информационных сервисов столицы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что рекордное число заявок зарегистрировали на портале поставщиков Москвы в начале мая.

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