Рекордное число заявок зарегистрировали на портале поставщиков Москвы в начале мая

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В мае на столичном портале поставщиков зафиксировали рекордное количество заявок на размещение товаров, работ и услуг. Наиболее активно предприниматели работали с порталом с 4 по 7 мая — в этот период поступило свыше 12 тысяч заявок на добавление в каталог.

Рекордным стал день 7 мая, тогда поступило 4943 заявки. Прошлый пик был зафиксирован летом 2020 года — 3,7 тысячи заявок.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что рост предпринимательской активности на портале говорит о его востребованности и популярности среди предпринимателей.

— В этом году мы наблюдаем повышенный интерес предпринимателей к порталу и по другим направлениям: с начала года на нем зарегистрировано на 20 процентов больше поставщиков, чем за аналогичный период прошлого года, — сказал глава департамента.

Он пояснил, что положительная динамика прослеживается и в части объема закупок. Иван Щербаков уточнил, что на сайте представители бизнеса могут отслеживать динамику стоимости конкретных товаров и предлагать актуальные цены.

По словам главы департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, портал поставщиков продолжает комплексно развиваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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