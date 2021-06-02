Олимпиада открывает новые возможности

Победитель Азиатской олимпиады по физике, выпускник школы № 2007 Данила Самоделкин держит в руках сертификаты об участии в различных интеллектуальных международных состязаниях. Их у него немало — москвич участвует в олимпиадном движении уже много лет / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

2 июня подвели итоги олимпиадного движения школьников: почти половину всех дипломов получили москвичи. «Вечерняя Москва» встретилась с одним из них.

Данила Самоделкин в этом году оканчивает школу № 2007. В олимпиадах он участвовал не раз, но к азиатскому состязанию по физике в этом году готовился особенно серьезно.

— У меня сильный преподаватель в школе, который дал очень много знаний, пригодившихся на олимпиаде, — поделился Данила Самоделкин.

Помимо этого, Данила несколько раз выезжал на тренировочные сборы и занимался самостоятельно дома.

Азиатская олимпиада по физике из-за пандемии проходила в дистанционном формате, который, в свою очередь, повлиял на проведение некоторых испытаний. Например, участникам необходимо было провести эксперимент.

— Наша подготовка была скорректирована, потому что оборудование, которое используется для проведения этого эксперимента, было заменено компьютером — он имитировал все наши действия, — пояснил школьник.

Задания Даниле показались сложными, тем не менее и он, и другие участники российской сборной справились с ними на отлично.

Сейчас выпускник готовится к поступлению в высшее учебное заведение. Двери для него открыты в любой профильный вуз, поскольку Данила Самоделкин победитель не только международной, но и Всероссийской олимпиады школьников.

— Я выбираю между Физтехом и МГУ имени Ломоносова, но больше склоняюсь к первому варианту. Что касается специальности, то мне бы хотелось заниматься астрофизикой и изучением микромира, — рассказал москвич.

Физикой Данила увлекся не сразу — поначалу ему больше удавалась математика.

— Но потом начались абстракции, а физика осталась ближе к реальной жизни, и меня это привлекло, — пояснил победитель олимпиады.

Больше всего в физике Даниле нравится решать экспериментальные задачи: когда есть некое оборудование и необходимо догадаться или придумать, как им правильно воспользоваться, чтобы провести какой-либо эксперимент.

Есть у школьника и другие увлечения. С друзьями он любит играть в футбол, а со старшим братом — в шахматы.

— В свободное время читаю. Если книга произвела хорошее первое впечатление, то дочитываю, — отметил он.

Среди любимых авторов — Эрих Мария Ремарк, Константин Симонов, Борис Полевой, Михаил Шолохов, Жюль Верн и Артур Конан Дойл, Михаил Булгаков.

— Сейчас читаю «Реквием каравану PQ-17» Валентина Пикуля, — рассказал выпускник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Ященко, научный руководитель центра педагогического мастерства:

— Мы привлекли еще больше школ к олимпиадному движению. Одна из причин в том, что в апреле–мае, когда дети сидели дома в разгар пандемии, мы провели пригласительный школьный этап всероссийской олимпиады по всем предметам. Это помогло ребятам «попробовать» гораздо больше предметов и осознанно выбрать себе дисциплину для дальнейших занятий.

Читайте также: Успешная карьера начинается с конкурсов