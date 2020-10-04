Решение экологических вопросов искали всей страной

Проводить акцию помогали волонтеры экогильдии МГУ, студенты (слева направо) Полина Астанина, Андрей Волошин, Дарья Морозова и Арина Семенова. Они выдавали участникам бланки с заданиями, в которых нужно было выбрать вариант ответа / Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» прошла Всероссийская экологическая акция «ЭкоТолк». Посетители мероприятия написали тест на знание окружающей среды.

На площадке акции собралось большое количество участников — школьники, студенты, блогеры, представители различных организаций. Каждый из них получил от волонтеров специальный бланк, на котором нужно было отметить правильные варианты ответа. Ведущим «ЭкоТолка» стал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Перед началом тестирования выступили почетные гости — заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, президент Общероссийского объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды Елена Есина и многие другие.

— Всероссийская акция «Экотолк» проводится в нашей стране впервые, но я надеюсь, что она станет ежегодной. Мы приятно удивлены, что участие в мероприятии приняли не только москвичи, но и жители других регионов, — обратилась к зрителям Елена Есина.

Вопросы теста и варианты ответов к ним зачитывали известные люди — политики, ученые, экологические активисты. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин озвучил первые пять заданий. Участникам тестирования нужно было найти ответы на самые разные вопросы: что такое экология, сколько деревьев можно сохранить от вырубки, если сдать тонну макулатуры и другие. Некоторые задания москвичи проскакивали быстро, над другими же приходилось серьезно подумать.

Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, известный телеведущий Николай Дроздов, зачитывая вопросы, признался, что есть темы, которые даже он знает не очень хорошо.

— Например, я не знал, сколько человеку нужно литров кислорода ежедневно. А некоторые моменты я бы подкорректировал. Был вопрос о том, какая культура может за всю жизнь вырасти с 15-этажный дом — бамбук, кукуруза или рапс. Но я бы сказал, что это растения, а не культуры, — отметил Николай Дроздов.

Но были вопросы и с юмором, например: где раки зимуют и как определить возраст рыбы, один из вариантов ответов на этот вопрос был таким: по морщинам вокруг глаз.

Тест составляли экологи совместно со специалистами Министерства природных ресурсов России.

Всего в анкеты вошли 25 вопросов. Параллельно вместе с москвичами тестирование проходили жители 85 субъектов страны. Они наблюдали за происходящим в «Аптекарском огороде» дистанционно. Результаты станут известны 16 октября на сайте проекта. Там будет опубликован и список победителей.

Многие участники акции признались, что пришли сюда не ради высоких результатов, а чтобы проверить свои знания.

— Некоторые вопросы были достаточно сложные. Теперь я буду ждать результатов, чтобы узнать, правильно я ответила или нет, — рассказала студентка Российского университета дружбы народов Александра Проскурина.

Акция ≪ЭкоТолк≫ организована Общероссийским межотраслевым объединением работодателей в сфере охраны окружающей среды ≪Русрециклинг≫. Цель проекта — повысить уровень экологической грамотности населения. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

— Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования. Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране. Такое просвещение — один из главных приоритетов нашей деятельности. Символично, что диктант прошел в преддверии Дня учителя. И мы очень рады, что людей, любящих окружающую среду и свою планету, становится все больше.

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