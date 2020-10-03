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Экологию общественного здоровья обсудят в рамках Всероссийского форума в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Экологию общественного здоровья обсудят в рамках Всероссийского форума в Москве

Евгения Звощик

Общество

Круглый стол «Экология общественного здоровья» пройдет в Москве в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью в понедельник, 5 октября. Мероприятие организует Министерство здравоохранения РФ совместно с правительством Москвы.

Участниками обсуждения станут заместитель главы Минздрава Олег Салагай, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский и многие другие специалисты в области здравоохранения, охраны окружающей среды и устойчивого развития стран и городов. Они обсудят ключевые факторы окружающей среды, которые оказывают влияние на здоровье людей. Также речь пойдет о мерах, направленных на снижение рисков здоровью, обусловленных климатическими изменениями, и другом.

Кроме того, в рамках круглого стола власти Москвы и ВОЗ обсудят дальнейшие направления и планы по сотрудничеству в рамках соглашения о взаимодействии, которое было заключено в сентябре прошлого года.

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