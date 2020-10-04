Жители района очистили берег пруда от мусора

Москвичка Евгения Маркова во время экоакции «Чистый берег» в Лианозовском заказнике / Фото: Полина Гусарова, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 2 октября, на территории Лианозовского заказника прошла экологическая акция «Чистый берег». Волонтеры — жители и представители управы района Лианозово — стали участниками глобальной экологической акции, которая проходит в эти осенние дни в самых разных городах мира.

Не осталась в стороне и Москва. Очистка берегов водоемов уже прошла на северо-западе столицы. Волонтеры провели уборку береговой линии от мусора в районах Северное и Южное Тушино, Хорошево-Мневники, Митино, Покровское-Стрешнево, Щукино и Строгино.

В этот раз убрать накопившийся за лето мусор решили жители района Лианозово. Начали с береговой линии Среднего Лианозовского пруда. Получили нехитрый инвентарь — перчатки и черные мешки для мусора — и вперед! Кстати, с песней. Громкая бодрая музыка из колонок, установленных на точке сбора волонтеров, слышна издалека.

— Если относиться к уборке городских территорий только как к долгу, то это просто скучно. Как и в любом деле, здесь тоже нужно искать мотивацию, которая тебя зацепит, — считает местная жительница и куратор молодежной палаты района Лианозово Марина Григорьева.

Она попросила внимательнее присмотреться к растительности береговой линии и парка вокруг пруда.

— Мало кто об этом знает, но даже здесь можно встретить краснокнижных представителей флоры, — пояснила она.

Но бывают и менее приятные «находки», попадающиеся волонтерам во время уборки территории.

— Где-то года два назад один из участников за пару часов насобирал несколько килограммов батареек. Это был, конечно, шок для всех. Тем более, если знать какой вред могут нанести эти батарейки окружающей среде, — вспомнила Виктория Капшуль, приехавшая в Лианозовский парк из соседнего района.

А еще одна находка отправилась с субботника сразу в полицию.

— Это была целая папка различных справок с личными данными человека. Уж не знаю, забыл ее кто-то или потерял, но находку передали представителям правоохранительных органов, — рассказала Виктория.

К счастью или к сожалению, в этот раз никаких интересных находок не попалось. Банальные бутылки из-под пива и упаковки от шоколада составили скромную «добычу» начинающих охотников за мусором. Но как объяснили сами волонтеры: в этом деле новичкам обычно не везет.

— Надо просто походить побольше, желательно в разных местах и в разное время года. У мусора тоже своя сезонность, — объяснила волонтер со стажем Евгения Маркова.

Любопытно, что одной из традиций, сложившихся на волонтерских субботниках по уборке мусора, стал необычный конкурс. Каждый год по итогам сезонной уборки волонтеры создают из собранно го хлама настоящие экспонаты и проводят их выставку.

— В этом году придется обойтись конкурсом фотографий с субботника, которые участники выложат в социальных сетях, — сообщила один из организаторов акции Татьяна Мартынова.

По ее словам, пандемия коронавируса наложила свой отпечаток и здесь: интересного мусора стало меньше. Хотя это и к лучшему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Сидякова,начальник отдела экологического просвещения дирекции природных территорий САО, СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода»:

— Ежегодная Всероссийская экологическая акция «Чистый берег» направлена не только на очистку берегов рек и водоемов от бытового мусора, но и на привлечение внимания к вопросам бережного отношения к природе. Важным достижением этой работы уже стало то, что в акции с каждым годом принимают участие все больше волонтеров.

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