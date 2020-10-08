Школьников научили правильно использовать вторсырье

Ведущий мастер-класса Михаил Углов (в центре) объясняет, как работать со вторсырьем / Фото: Пресс-служба ГБУ «Мосприрода»

Мосприрода запустила конкурс «Пластиковые чудеса», участники которого будут решать проблему загрязнения окружающей среды творчески и с пользой для дома. Об этом в четверг, 8 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурс, участники которого сделают из пластиковых бутылок красивые и полезные вещи, продлится до 15 декабря, и участвовать в нем могут все желающие.

А накануне объявления этого конкурса на ВДНХ завершился цикл мастер-классов, посвященных экологической тематике, подготовленный Мосприродой совместно с столичным Комплексом городского хозяйства. Каждое занятие этого мероприятия, а их было пять, посвятили различным темам. Например, участники занятия «Дары природы» узнали о праздничных народных традициях, когда принято благодарить природу за щедрые урожаи, и попробовали свои силы в создании разнообразных и полезных в быту вещей.

— На этом занятии гости делали подставку под горячее в форме яблока, — рассказал «ВМ» ведущий мастер-класса Михаил Углов. — Основным поделочным материалом стал фетр, а для создания яблочных листочков использовали зеленую пластиковую бутылку.

Москвичка Анна Кирьянова пришла на мастер-класс с внучкой Анастасией и, по ее словам, сама не заметила, как включилась в творческий процесс.

— Это было интересно и познавательно, мы сегодня вдвоем с Настюшей сделали великолепную вещь, — говорит Кирьянова.

На других занятиях участники создавали из природных материалов украшения-обереги, народную куклу, блокноты с оригами из вторсырья и другие предметы.

КСТАТИ

Конкурс «Пластиковые чудеса» проводится в пяти возрастных категориях: 5–8 лет, 9–12 лет, 13–15 лет, 16–17 лет, 18 лет и старше. Итоги подведут в конце декабря 2020 года. Победители получат грамоты. Адрес приема готовых работ: ст. м. «Коньково», ул. Островитянова, 10 Тел. (495) 336-35-38.

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