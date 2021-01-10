Зеленые сокровища. Развитие заповедных территорий стало одним из главных направлений городской политики

Начальник центра «Чаепитие в Мытищах» Национального парка «Лосиный Остров» Ольга Удра наполняет кормушку для птиц, обитающих в заповеднике / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 11 января, отмечается День заповедников и национальных парков. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как в столице благоустраивают и развивают природные территории.

Национальный парк «Лосиный Остров» в масштабе всех особо охраняемых природных территорий страны можно назвать одним из эталонных примеров городской зеленой зоны. Здесь есть как благоустроенные участки, пригодные для прогулок, так и уголки нетронутой природы. А в эколого-просветительских центрах проводят обучающие и развлекательные мероприятия.

— На территории парка пять таких экоцентров. У каждого какая-то своя изюминка, — рассказала начальник эколого-просветительского центра «Чаепитие в Мытищах» Национального парка «Лосиный остров» Ольга Удра. — Центры располагаются в рекреационных зонах, где развивается экологический туризм. Это помогает отвлечь людей от заповедной зоны, сохраняя там первозданную природу.

В экоцентре для школьников организовывают занятия по экологическому просвещению в рамках федерального проекта «Всероссийский заповедный урок».

— Мы приходим в школы, знакомим ребят с особенностями «Лосиного Острова», объясняем его роль в сохранении природы региона и показываем, какие еще заповедники и национальные парки есть в России, — отметила Ольга Удра.

Специалисты научного отдела «Лосиного Острова» проводят с детьми и их родителями учет птиц на реке Яузе, подсчитывают зимой животных — по их следам на снегу.

А в прошлом году там помогали с реабилитацией летучих мышей в холодное время года. В «Лосином Острове» также есть экологические тропы, дендрарий с воссозданными лесами разных регионов России и лосиная биостанция. Еще один важный заповедник столицы — природный памятник «Серебряный Бор».

— Там сохранились сосны, возраст которых примерно 130–200 лет. В парке есть две экологические тропы, где можно увидеть самое крупное в Москве тростниковое болото, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

В столице развивается проект экологической стратегии «Москва. Сохраним природу, развивая город». Власти стараются найти баланс между охраной природы, развитием города и улучшением качества жизни. Например, строго следят за вырубкой деревьев, благоустраивают и реконструируют существующие парки и другие зеленые зоны.

А в конце прошлого года в столице прошла VII Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов. Участники обсудили подходы к работе на особо охраняемых природных территориях, способы привлечения молодежи к экологическим проектам и развитие экотуризма с минимальным воздействием на окружающую природу. По итогам форума составили результирующий документ с рекомендациями экспертов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2010 по 2019 год в Москве создали 10 особо охраняемых природных территорий. В 2020 году результат увеличили почти втрое — 26 ООПТ появилось в столице. Самая большая из них — комплексный заказник «Зеленоградский». По площади он занимает треть всего округа — 939,7 гектара. На сегодняшний день на территории Москвы всего 136 ООПТ. В 2021 году планируется создать еще 8 таких зон.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Струкова, заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода»:

— Особо охраняемые природные территории и заповедники очень важны для сохранения природных ресурсов мегаполиса. Но при всех масштабах информационного и научного пространства бывает сложно осознать роль экологической культуры во взаимодействии между человеком и природой.

Любовь к ней, бережное и заинтересованное отношение должно воспитываться с детства. Поэтому наши экоцентры помогают сформировать у москвичей основы экологической культуры и изучить существующие в городе и стране охраняемые природные территории и заказники.

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