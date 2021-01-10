Мегаполис без смога. Москва успешно решает одну из главных проблем любого большого города

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Наш мир хрупок и реагирует буквально на все. Вот, например, специалисты ГПБУ «Мосэкомониторинг» выяснили, что даже новогодние салюты вовсе не такая уж экологически безобидная радость: в ночь на 1 января в воздухе ощутимо нарастала концентрация взвешенных частиц (так называемый показатель РМ10).

Осенью один из крупнейших аналитических сервисов выяснил отношение жителей столицы к экологии города, опросив 1500 респондентов.

Почти половина жителей Москвы считают экологическую обстановку в столице нормальной — 46 процентов. Число тех, кто разделяет эту позицию, увеличивается с каждым годом. Так, в 2011 году экологию своего города называли удовлетворительной лишь 19 процентов москвичей, в 2014-м — уже 22 процента москвичей. А еще через шесть лет число таких людей выросло в два с лишним раза!

Растет и количество респондентов, называющих экологическую обстановку в своем городе хорошей: если в 2011 году так считал лишь один процент москвичей, то сегодня в хорошей экологии уверены уже 11 процентов.

Впрочем, каждый третий москвич — 32 процента опрошенных — оценивает экологическую обстановку в своем городе как плохую. В ходе исследования респондентам предлагалось также оценить по пятибалльной шкале качество воздуха, воды, продуктов питания и утилизации отходов в своих городах.

У москвичей меньше всего претензий к качеству продуктов питания: 3,2 балла. Хуже всего люди оценили качество воздуха — 2,8 балла.

О том, что удалось сделать столице в экологической сфере, а что еще только предстоит, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Еда «на троечку»

— Качество продуктов питания в Москве я бы тоже оценила на троечку, — рассуждает диетолог, гастроэнтеролог Анна Толмачева. — В наших магазинах очень мало продуктов с коротким сроком реализации, то есть, проще говоря, свежих. Рознице не очень выгодно с ними работать: они быстро портятся. Торговцы хотят продукты «долгоиграющие», причем способные выдерживать разные режимы температуры и влажности, чтобы минимизировать свои риски при транспортировке и хранении. Производители под их желания подстраиваются. В итоге мы получаем, например, ультрапастеризованное молоко, которое может храниться год, причем вне холодильника. Что полезного в нем осталось? Вопрос риторический.

По словам Анны Ильиничны, в низком качестве продуктов питания москвичи отчасти виноваты сами.

— Темп жизни в столице очень высокий, и многие не хотят тратить время на готовку. Зачем брать мясо, чтобы потом делать из него, скажем, жаркое? Ведь это не 10 минут, — рассуждает врач. — Поэтому вместо мяса мы покупаем колбасу. А там — целый набор пищевой химии: красители, консерванты, фосфаты — для удержания влаги. При этом, что интересно, самого мяса почти нет. Вместо него — перемолотые шкуры, хрящи и кости. Мясо производители продают отдельно — в виде филе. А в колбасный фарш перемалывают все остальное.

Как пояснила эксперт, практически все продукты быстрого приготовления, которыми мы зачастую питаемся, низкого качества.

— Магазинные пельмени, котлеты, лапша и каши, которые «только залить кипятком», а также белый хлеб, шоколадные батончики, гамбургеры — это все «быстрые» углеводы, которые могут вызывать различные заболевания. Витаминов и минеральных веществ в них минимум. Между тем именно такие продукты, где, кроме калорий, почти ничего нет, и составляют основу рациона миллионов москвичей, — пояснила Анна Толмачева. — Но ведь людей никто не заставляет это есть! Разворачивайте свой рацион в сторону овощей, фруктов, постного мяса, свежих кисломолочных продуктов. И качество вашего питания, а значит, и здоровье скоро улучшатся.

Но дышать легче

Что касается воздуха, то да, он далек от идеального, но состояние атмосферы улучшается. В этом убежден директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

— Воздух 2000-х годов и воздух 2020 года — не сравнить, — убежден эксперт. — Сейчас об этом забыли, но ведь по Москве тогда вовсю ездили фуры, заправленные в регионах не пойми каким топливом. И выхлоп они давали просто ужасный. Теперь движение фур по городу запрещено.

Плюс, вспомните, у нас с 2016 года реализуется бензин стандарта «Евро-5», дающий при сгорании куда боле чистый выхлоп, чем даже «Евро-4». Благодаря введению платных парковок удалось резко снизить нагрузку на центр — самую загрязненную часть города. Вспомните: еще десять лет назад там от машин было буквально не протолкнуться — они занимали все тротуары! После введения платных парковок, по нашим подсчетам, объем автомобильных выхлопов в пределах Садового кольца снизился минимум на треть.

Эксперт отдельно отметил озеленение дворов и широких магистралей в центре — например, Тверской.

— Листья деревьев впитывают часть выхлопных газов и примерно половину мелкодисперсной пыли, которая может вызвать рак, — пояснил Роман Александрович.

Рельсы против машин

Урбанист Григорий Мельник уверен: заботиться о чистоте воздуха нужно, решая транспортную проблему.

— Москва занимает одно из первых мест в мире по темпам строительства метро. А подземка — это еще и экологический проект, — рассуждает эксперт. — Простой пример. Еще несколько лет назад конечной станцией Замоскворецкой линии на севере Москвы был «Речной вокзал». И каждый день к нему ехали сотни автобусов и маршруток из Химок и Долгопрудного. Тысячи автомобилистов из области старались оставить машину где-то недалеко от метро. В итоге весь Левобережный район, по которому областной транспорт двигался к «Речному вокзалу», испытывал дополнительную нагрузку на дороги, а его жители — на легкие. И вот Замоскворецкую линию продлили почти до МКАД. Теперь большая часть областного потока едет к станции «Ховрино» и не колесит по Москве. Конечно, это хорошо. Автовыхлопы не попадают в московский воздух. И таких примеров очень много, ведь метро пришло в Жулебино, Митино, Бескудниково, Зябликово, Новую Москву. В итоге огромные потоки транспорта — и личного, и общественного, заезжающие вглубь столицы, чтобы доставить людей к конечной станции метро, резко снизились. Горожане, как видно, это почувствовали.

По мнению эксперта, экологическим стал и проект МЦД — Московских центральных диаметров.

— Сотни тысяч и москвичей, и жителей области получили реальную альтернативу личному транспорту и маршруткам, — пояснил Мельник. — Сейчас, например, из Долгопрудного и московского района Северный куда логичнее выбираться на удобной электричке. Нет смысла ехать на маршрутке к метро из красногорских районов Павшино и Опалиха. На МЦД, во-первых, быстрее, а во-вторых, есть возможность пересесть сразу на несколько веток метро.

Вместе с тем, по мнению эксперта, транспортная проблема одновременно еще и политическая, что сильно мешает ее эффективному решению.

— С одной стороны, город принял решение о приоритете общественного транспорта. Главным образом — рельсового, потому что он не дает выбросов в атмосферу и не стоит в пробках, т. е. чистый и быстрый, — рассуждает Мельник. — С другой стороны, в Москве продолжают строить новые дороги, развязки и хорды, чтобы было удобнее автомобилистам. И зачем тогда автовладельцам пересаживаться на общественный транспорт, если им создают все условия для комфортного передвижения? Я прекрасно понимаю городские власти: автовладельцы одновременно и налогоплательщики, и избиратели, а значит, их интересы тоже нужно блюсти. Но в мире нет мегаполисов, где было бы хорошо всем — и тем, кто на машине, и тем, кто на общественном транспорте.

Итог пандемии и глобального потепления

Александр Чернокульский, старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. Обухова, шеф-редактор сайта «Метео-ТВ», рассуждает:

— Говоря о московском воздухе, нужно понимать две вещи. Первая — в отличие от промышленных центров, его загрязняют, главным образом, не выбросы предприятий и ТЭЦ, а автомобили, дающие свыше 90 процентов всех выбросов. Второй момент: важно не только, сколько выбросов попадает в атмосферу, но и как они рассеиваются. И вот с рассеиванием как раз есть проблема. Дело в том, что, благодаря глобальному потеплению климата, в Москве все чаще возникает такое природное явление, как блокирующий антициклон, да еще и с инверсией. Формально стоит хорошая солнечная погода. Фактически же выбросы, попадающие в атмосферу, не только не рассеиваются, но и «прижимаются» к земле — как раз на уровень наших легких. Такое явление чаще случается летом и зимою. Летом 2010 года блокирующий антициклон наложился на лесные пожары, и мы имели фактически экологическую катастрофу. И если с лесами и торфяниками власти вроде бы разобрались, то резко снизить объем автомобильных выхлопов куда более проблематично.

Григорий Мельник считает, что на ситуацию с чистотой воздуха в этом году сильно повлияла пандемия.

— Когда началась самоизоляция, воздух стал заметно чище, потому что снизилось число поездок на автомобилях. Но как только народ вышел на работу, возникла обратная тенденция: большинство из автовладельцев стали пользоваться машинами, чтобы не спускаться в метро, где есть риск заразиться. И сейчас в Москве серьезные пробки именно из-за этого.

Побольше электричества и чистых зон

Как сделать столичную атмосферу чище? По мнению Александра Чернокульского, имеет смысл развивать электротранспорт.

— Согласен. Троллейбусы в Москве, например, уже активно заменяются электробусами, которые быстрее и более маневренны. В дальнейшем электробусами можно заменить и обычные автобусы, — считает Роман Пукалов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что в ближайшие годы будет расти популярность электромобилей.

— Они имеют ряд преимуществ. Прежде всего — появились недорогие, в районе 600 тысяч рублей, модели. Во-вторых, власти Москвы предоставили владельцам электромобилей ряд льгот: они освобождены от уплаты транспортного налога, могут бесплатно парковаться и заправляться. Пока заправок, правда, не очень много, их сеть нужно расширять, — считает Моржаретто.

Григорий Мельник считает, что пора вернуться к идее создания в Москве экологически чистых зон.

— В свое время власти и эксперты обсуждали идею появления в Москве и Санкт-Петербурге районов, куда нельзя заезжать автомобилям с двигателем экологического класса «Евро-3» и ниже. Заехал — штраф. Подобные ограничения уже действуют во многих городах Европы, — пояснил эксперт.

В Германии, по его словам, экозоны действуют в 58 городах и в 11 федеральных землях. Каждой категории транспортных средств соответствует определенная наклейка — красная, желтая или зеленая: в зависимости от чистоты выхлопа. Автомобили низшей экокатегории не получают наклеек вообще. Причем покупать «экологический значок» автомобилист должен самостоятельно. Машинам с теми или иными значками и тем более без наклеек вообще запрещено въезжать в центры городов. За нарушение правил водителя ждет штраф — 80 евро.

— И никто, знаете, не плачет, что вот, я бедный, автомобиль старый, поэтому меня ограничивают. Логика простая: дышать свежим воздухом хотят все — и богатые, и бедные. И если ты воздух интенсивно загрязняешь, то в передвижениях своих ограничен. А не хочешь никаких ограничений — купи машину получше. Нет денег — езди на общественном транспорте. Помоему, это и логично, и справедливо, — рассуждает Мельник.

Менять психологию

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев убежден:

— Чтобы сделать воздух в городе чище, нужно менять еще и сознание горожан. Если сейчас провести опрос: «Хотите ли вы дышать чистым воздухом?» — ответят «да», наверное, практически все. А если спросить: «Готовы ли вы для этого отказаться от поездок на машине» — процент ответивших «да» будет совсем другим. Почему? А потому что большинство искренне уверено: вот именно его машина воздух или не загрязняет, или загрязняет по минимуму. А смог создают какие-то другие автомобили! И поскольку так по-детски рассуждают миллионы, мы имеем то, что имеем.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, сознание москвичей уже меняется.

— Возьмем ситуацию с сортировкой отходов. Ведь учимся же! Москвичам никто не платит за раздельный сбор и не штрафует, если вы мусор не сортируете. Тем не менее баки для пластика, стекла и бумаги — полны. Люди поняли, что да, разделять и перерабатывать мусор нужно, иначе мы в нем просто погрязнем. Вот и с автомобилями нужно так же. Другой вопрос, что будут и противники ограничения движения — например, автоконцерны и производители топлива. А они, между прочим, платят немалые налоги. С другой стороны, затраты на здравоохранение — когда нас лечат от «болезней грязного воздуха», например, рака легких, я думаю, куда больше этих налоговых отчислений. Государству выгодно, чтобы мы были здоровыми, потому что здоровый человек способен произвести больше товаров и услуг, а значит, заплатить больше налогов. Так что в чистом воздухе общество заинтересовано.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— За последние 10 лет нам удалось «отвоевать» у автомобилей 218 тысяч кубометров загрязняющих веществ — это диоксид азота серы, диоксид углерода, те вещества, которые оказывают влияние на здоровье граждан. Я считаю, что поймать тенденцию и в таком крупном мега полисе, как Москва, снизить выбросы на 21,8 процента — наша главная заслуга, несмотря на увеличение количества автомобилей в 1,5 раза. Также снизились выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ от стационарных источников. Ощутимый экологический эффект дала реконструкция и модернизация промышленных предприятий. Благодаря ей общий объем выбросов в атмосферу снизился на 2,4 процента, несмотря на рост энергопотребления.

За последние пять лет индекс загрязнения атмосферного воздуха в Москве снизился на 30 процентов и характеризуется как низкий. Введение в этом году в Москве режима повышенной готовности не только сберегло людей, но и положительно сказалось на экологии города. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных вблизи автотрасс и жилых территорий, концентрация вредных веществ оказалась до 60 процентов ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

ФАКТ

Воздух в Москве стал чище в том числе благодаря реконструкции крупнейших предприятий. Так, например, Московский нефтеперерабатывающий завод провел комплексную модернизацию, в результате чего воздействие на окружающую среду снижено более чем в четыре раза. Модернизированы и Курьяновские очистные сооружения, что в Печатниках. Интенсивность запаха, на который многие годы жаловались жители этого и соседних районов, существенно снизилась.

Читайте также: Мосприрода рассказала об эколого-просветительских мероприятиях в 2020 году