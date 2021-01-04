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Мосприрода рассказала об эколого-просветительских мероприятиях в 2020 году
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Мосприрода рассказала об эколого-просветительских мероприятиях в 2020 году

Татьяна Плотникова

Город

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» провели около 13 тысяч эколого-просветительских мероприятий в 2020 году, их посетили свыше полумиллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как уточнили в ведомстве, на природных территориях, в экоцентрах, экоклассах, учреждениях образования и культуры сотрудники Мосприроды ежегодно проводят эколого-просветительские мероприятия, экологические праздники, экскурсии, квесты, тематические занятия, викторины и мастер-классы.

Кроме того, в рамках проекта #Природа_на_удаленке было проведено более шести тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 300 тысяч человек. День эколога 5 июня побил рекорд: в 2019 году в нем приняли участие более 500 человек, а в 2020 году — свыше 30 тысяч, хотя в прошлом году он впервые прошел в онлайн-формате, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее власти Москвы рассказали о правилах поведения на зимних природных территориях.

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Мосприродакультурно-просветительские мероприятияэкология
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