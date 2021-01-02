Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил онлайн-мероприятия в новогодние каникулы

Фото: freepik.com

Столичный Комплекс городского хозяйства проведет в социальных сетях ряд онлайн-мероприятий в новогодние праздники.

Так, в субботу, 2 января, на страницах Комплекса городского хозяйства во «ВКонтакте», Facebook и Instagram стартует проект #герои_КГХ. Он посвящен специалистам городских служб, забота о городских жителях которых не прекращается и в праздничные дни.

Сотрудник «Мосводоканала» Андрей Фомушкин расскажет, почему новогодняя ночь считается самой сложной для системы водоотведения.

О своей работе расскажут Эдуард Бондаренко из Аварийно-спасательного отряда № 1 и Александр Панормов из Московского авиационного центра.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы проведет 21-дневный «Экомарафон». В его рамках горожанам расскажут об экологической ответственности при потреблении и раздельном накоплении отходов.

ГБУ «Автомобильные дороги» организовал конкурс «Поймай сани Деда Мороза», который пройдет до 14 января. Его участники смогу побороться за приз — билеты на ГУМ-каток на Красной площади и в Московский планетарий.

АО «ОЭК» опубликует комплекс видеоупражнений для сохранения спортивной формы вопреки новогодним застольям.

Фонд капитального ремонта Москвы стал инициатором онлайн-проекта «Капитально новогодняя история». В первый месяц нового года по пятницам известный москвовед Сергей Ярцев будет рассказывать об истории жилых домов, включенных в региональную программу капремонта. Первый выпуск проекта уже доступен на страницах фонда в Facebook и «ВКонтакте».

Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» подготовили для пользователей сети около 90 бесплатных онлайн-мероприятий, среди которых экозанятия, игры, филворды, мастер-классы и викторины.

Они поделятся секретами зимних примет, проведут мастер-класс по изготовлению елочки из фетра и рождественского подсвечника.

Читайте также: Названы самые популярные услуги в центрах «Мои документы» в 2020 году