Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил онлайн-мероприятия в новогодние каникулы
Столичный Комплекс городского хозяйства проведет в социальных сетях ряд онлайн-мероприятий в новогодние праздники.
Так, в субботу, 2 января, на страницах Комплекса городского хозяйства во «ВКонтакте», Facebook и Instagram стартует проект #герои_КГХ. Он посвящен специалистам городских служб, забота о городских жителях которых не прекращается и в праздничные дни.
Сотрудник «Мосводоканала» Андрей Фомушкин расскажет, почему новогодняя ночь считается самой сложной для системы водоотведения.
О своей работе расскажут Эдуард Бондаренко из Аварийно-спасательного отряда № 1 и Александр Панормов из Московского авиационного центра.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы проведет 21-дневный «Экомарафон». В его рамках горожанам расскажут об экологической ответственности при потреблении и раздельном накоплении отходов.
ГБУ «Автомобильные дороги» организовал конкурс «Поймай сани Деда Мороза», который пройдет до 14 января. Его участники смогу побороться за приз — билеты на ГУМ-каток на Красной площади и в Московский планетарий.
АО «ОЭК» опубликует комплекс видеоупражнений для сохранения спортивной формы вопреки новогодним застольям.
Фонд капитального ремонта Москвы стал инициатором онлайн-проекта «Капитально новогодняя история». В первый месяц нового года по пятницам известный москвовед Сергей Ярцев будет рассказывать об истории жилых домов, включенных в региональную программу капремонта. Первый выпуск проекта уже доступен на страницах фонда в Facebook и «ВКонтакте».
Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» подготовили для пользователей сети около 90 бесплатных онлайн-мероприятий, среди которых экозанятия, игры, филворды, мастер-классы и викторины.
Они поделятся секретами зимних примет, проведут мастер-класс по изготовлению елочки из фетра и рождественского подсвечника.
Читайте также: Названы самые популярные услуги в центрах «Мои документы» в 2020 году