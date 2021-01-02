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Названы самые популярные услуги в центрах «Мои документы» в 2020 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Названы самые популярные услуги в центрах «Мои документы» в 2020 году

Анастасия Колоскова

Город

В центрах государственных услуг «Мои документы» рассказали, за какими услугами чаще всего обращались москвичи в 2020 году.

Так, среди лидеров оказалась услуга по предоставлению информации жилищного учета. За ней в минувшем году горожане обратились 1,8 миллиона раз. Чуть реже, 1,7 миллиона раз, москвичи обратились за оформлением социальной карты и 1,6 миллиона раз — за регистрационным учетом граждан России.

На четвертом месте (1,4 миллиона раз) оказалась услуга по расчету и перерасчету жилищно-коммунальных платежей. Более 860 тысяч раз горожане обращались в «Мои документы» за предоставлением сведений из реестра недвижимости, и 720 тысяч обращений поступило по поводу предоставления доступа к личному кабинету на портале mos.ru.

Так, среди частых услуг центры назвали оформление российского паспорта гражданина (660 тысяч раз) и регистрацию прав на недвижимое имущество (650 тысяч раз).

Также жители столицы обращались в центры за назначением ежемесячного пособия на ребенка, поиском работы и оформлением полиса обязательного медицинского страхования.

Более 30 тысяч горожан интересовала услуга по регистрации транспортного средства и более 17 тысяч — оформление водительского удостоверения в день обращения.

Центры госуслуг пользовались наибольшей популярностью у жителей районов Кунцево, Можайский, Южное Бутово и Марьино, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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госуслугиитоги годаЦентр «Мои документы»
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