Москвичей предупредили о гололеде на дорогах столицы до вечера субботы

Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

До конца субботы, 2 января, на столичных улицах будет наблюдаться гололед. Об этом предупредили в пресс-службе столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что снегопад может создать неблагоприятную ситуацию для автомобилистов, несмотря на новогоднюю атмосферу.

— До конца дня обещают не только мокрый снег, но и дождь, местами будет гололед. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию, — сообщила пресс-служба.

Ранее синоптики сообщили о колебаниях температуры и высокой влажности 2 января. Подобные погодные условия могут повлиять на состояние метеочувствительных людей с хроническими заболеваниями суставов и органов дыхания.

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