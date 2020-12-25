Власти Москвы рассказали о правилах поведения на зимних природных территориях

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы рассказали о правилах поведения во время отдыха на природных территориях зимой. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщила заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.

— Самое распространенное нарушение в зимний период среди посетителей природных парков — это заезд на территорию на личном транспорте. При этом у каждого входа в парк есть информационные стенды, — цитирует Струкову РИА Новости.

Отмечается, что также запрещено разводить огонь, оставлять мусор и причинять вред диким животным и их жилищам.

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