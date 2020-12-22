Синоптики предупреждают: продолжительность времен года меняется

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Климат и продолжительность сезонов — величины непостоянные. По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие годы из-за климатических трансформаций продолжительность времен года серьезно изменится. «Вечерка» узнала, что ждет Москву.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечает, что год от года уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки.

— В Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7–10 дней, а весна, наоборот, наступает раньше на 5–7 дней уже по сравнению с 1950-ми годами, — говорит синоптик. — Да, и зима, и лето сохраняются, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться дальше.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова с коллегой полностью согласна.

— Еще 30 лет назад стабильный снежный покров устанавливался в Москве в среднем к 28 ноября. Сейчас — ближе к середине декабря. А то и вообще в конце месяца, — рассуждает эксперт. — Снег 30 лет назад полностью сходил к 12 апреля, сейчас в среднем на 7 – 1 0 дней раньше. Плюс зимние морозы стали большой редкостью. С одной стороны, может быть, это хорошо. С другой — постепенно исчезает понятие «русская зима». К тому же зимой мы все реже видим солнце, стоит промозглая, неприятная погода.

Вместе с тем, как отмечает Татьяна Позднякова, теплая зима еще не означает теплого лета.

В каждом регионе зима убывает по-разному. Кое-где, например, даже на 10 и более дней. А лето, наоборот, становится длиннее.

— Летняя температура, в отличие от зимней, выросла несущественно. И южным городом Москва отнюдь не стала, — говорит синоптик.

Среднегодовая температура в столице за последние десятилетия выросла с +5 до +7 градусов. Но вот в Сочи все равно +15. Впрочем...

— Температура в Москве растет быстрее, чем во многих других регионах, — пояснила Татьяна Георгиевна. — Дело в том, что к тренду глобального потепления добавляется уплотнение застройки, — пояснила эксперт. — Чем больше появляется высотных домов — а низкоэтажные сейчас практически не строят, тем больше в городе вертикальных поверхностей. Эти огромные плоскости сначала «впитывают» солнечные лучи, а потом отдают полученное тепло, повышая температуру воздуха.

Еще, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, в Москве становится теплее благодаря автомобилям, количество которых перевалило уже за пять миллионов.

— Каждый движущийся автомобиль — это источник тепла. Он выбрасывает теплые выхлопные газы, а еще — тепло из-под капота. Поэтому вдоль крупных трасс, особенно во время пробок, температура всегда на несколько градусов выше, чем где-нибудь во дворе, — говорит эксперт.

В общем, глобальное потепление приближаем своими же руками.

КСТАТИ

Температура в разных районах Москвы может отличаться на 7–8 градусов. Теплее всего — у гостиницы «Балчуг». Там среднегодовая температура на один градус выше, чем на окраинах. На температуру влияют и наличие парков, и высота застройки. Восток холоднее, чем запад столицы. Север холоднее юга.

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