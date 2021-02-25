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Музей переработки, который открылся в столице, доказывает, что вторичное сырье еще сослужит горожанам хорошую службу
Арсений Веденский, координатор проектов МосЭко, показывает, что крышечки от бутылок после переработки могут превратиться в скейтборд / Фото: Алексей Орлов /Вечерняя Москва

Музей переработки, который открылся в столице, доказывает, что вторичное сырье еще сослужит горожанам хорошую службу

Ольга Кузьмина  

Экология

Семь минут от станции метро «Сокол», Ленинградское шоссе, дом № 80. Попетляв между промышленными зданиями, оказываемся у дверей: здравствуй, экоцентр «Сборка»!

Мы решили прийти в музей рециклинга накануне открытия и не пожалели. Веселые, делом занятые ребята. Тут кипит жизнь: волонтеры-помощники сортируют принесенное посетителями вторсырье, всюду суета — до открытия музея надо успеть навести лоск.

Инициаторами того, что ныне переросло в серьезное движение, стали в 2013 году Анна Нафиева и Михаил Антонов, ныне координаторы эковолонтерского движения МосЭко и сооснователи экоцентра «Сборка». Аня и ведет нас на экскурсию.

— Тут спрессованные бутылки, готовые к вывозу, — показывает она. — Это стенд для обмена. Кому-то эти вещи не нужны, а кому-то пригодятся. К нам и коллекционеры приходят. Вот книги, пластинки, надоевшие украшения.

Что-то тут отдают даром, что-то продают за копейки, помогая проекту, возникшему без поддержки, на одних лишь инициативе и неравнодушии.

— Мы и систему эколояльности создали, — улыбается гордо Аня. — Видите весы? Сначала принесенное вторсырье взвешивают, взамен мы начисляем баллы. Они становятся бонусами при обращении к нашим партнерам — например, книжным магазинам.

Идея «Сборки» была и остается прозрачной и благородной: нас окружает масса предметов и изделий, которые, отслужив, могут обрести вторую жизнь. Для этого нужно просто искренне хотеть жить на чистой планете. Аня с Мишей когда-то прониклись идеей, что раздельный сбор мусора необходим, поняли, что так можно помочь миру стать лучше, и начали обретать единомышленников.

— Но мы не пункт приема вторсырья, — говорит Аня. — Мы его принимаем, но главная наша задача — просветительская. — Мы массу мероприятий проводим, люди на лекции по экологии к нам приходят, мы вместе с гостями фильмы смотрим, выезды волонтерские устраиваем.

Макулатура, пластик, металл, стекло, старые картриджи и питьевые трубочки, бумажные стаканчики и даже такая «ерунда», как блистеры от таблеток, всего порядка 40 видов вторсырья обретают вторую жизнь, благодаря новым технологиям. В дело идет даже битая посуда! Из нее, объясняет Аня, художники делают оригинальные украшения и мозаику. Из нее и выложено над дверью слово «Музей».

Открытие его готовится на втором этаже. Витрины заполнят 700 экспонатов.

— Надо, чтобы люди видели цепочку, которую проходит вторсырье от сдачи до преображения, — рассказывает Арсений Веденский, координатор проектов МосЭко.

Для него, студента экономфака МГУ, экология — и увлечение, и повод для профессиональных размышлений: задача — производить те изделия, которые можно запускать в переработку и дальше.

— Красивый? Выдерживает 80 кило! — показывает он скейт, сделанный из крышечек от бутылок. — Это продукт социального бизнеса. А вот пакеты, сделанные из переработанного пластика. Внедрим их в экспозицию!

Трудно осознать, но этот красивый купальник сделан из брошенных горе-рыболовами сетей, а стильные инсталляции — результат художественного осмысления обломков деревянных скейтбордов. И невозможно поверить, но мягкий плед, лежащий на плечах у Ани, не кашемир, а те же переработанные бутылки!

...Ребята говорят, что посетителей у них с каждым днем все больше. Люди меняются! И мы вернемся. Привезем крышечек, уже начали собирать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

35 тонн вторсырья в месяц отправляет «Сборка» на переработку. Около 5000 человек посещают экоцентр в месяц, а помогают ему около 100 волонтеров. 400 кг мусора в год производит человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Антонов, сооснователь экоцентра «Сборка»:

— Ключевая наша задача — развенчать те мифы и стереотипы, которые существуют вокруг «мусорной темы». Ведь как говорят: «Ну зачем этот раздельный сбор? Нет в России никакой переработки!» или «Никому это не нужно!» Да все есть, и все нужно. Вот мы и покажем изделия более 50 предприятий-переработчиков.

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