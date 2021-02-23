Уют и оздоровление: как Москва борется с климатическими изменениями

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Москва достигла существенных результатов в борьбе с климатическими изменениями. Это высоко оценили эксперты международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов Carbon Disclosure Project (CDP). Они впервые включили российскую столицу в список городов категории «А» престижного рейтинга CDP.

Благодаря модернизации топливно-энергетического комплекса и реконструкции промышленных предприятий, а также озеленению воздух в мегаполисе стал чистым. Выброс парниковых газов в 2020 году по сравнению с 1990-м уменьшился в четыре раза.

За последние 10 лет в Москве было высажено около 800 тысяч деревьев и несколько миллионов кустов. Проведено более 150 тысяч проверок, выявлено почти 19 тысяч нарушений природоохранного законодательства.

Тема экологической чистоты города и области остается одним из основных приоритетов властей страны. Как заверила «Вечернюю Москву» заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, летчик-космонавт Елена Серова, в ближайшем будущем это не изменится.

Угроза экологии со стороны человечества стала болезненным вопросом во всем мире, заметила парламентарий. Различные природоохранные организации, по ее словам, буквально подсчитывают количество выдыхаемого людьми углекислого газа. В России и в Москве, в частности, к задаче сохранения экологии отношение более чем серьезное, отметила Серова.

— Даже далекий от статистики человек, посетив столицу, отметит, насколько изменилась Москва за несколько прошедших лет. Она превратилась в парк: голые улицы и лысые площади стали зелеными. Властями высажено огромное количество деревьев. Это не только уют, это оздоровление окружающей среды, ведь зеленые насаждения влияют на состав воздуха, которым мы дышим.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что приводятся в порядок водоемы столицы и набережные. Очистные работы ведутся системно, на это выделяются средства города, подчеркнула Серова. В Подмосковье, по ее словам, также регулярно осуществляются очистные мероприятия.

Фото: Аносов Максим, «Вечерняя Москва»

При этом, как заметила депутат, люди сами стали относиться к вопросу защиты окружающей среды более ответственно:

— В последнее время становится все больше граждан, которые не просто следят за тем, чтобы вокруг было чисто, а активно действуют. И в Москве, и в области жильцы районов нередко проявляют инициативу. Они организуют субботники и убирают территорию возле домов, в скверах, на берегах водоемов.

У местных властей, представителей городских служб и депутатов установлен прямой контакт с народом, констатирует Серова. Парламентарий сама часто получает личные сообщения в мессенджерах, это помогает оперативно реагировать и успешно решать возникающие проблемы.

Предприниматели, по словам собеседницы «ВМ», также стали ответственно относиться к вопросу защиты окружающей сред. Многие предприятияустанавливают на трубы датчики и фильтры в объемах больших, чем это требуется нормативными документами. Таким образом, люди стали понимать, что в этом мире жить не только нам, но и нашим детям, заключила депутат.

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