Антикафе и Wi-Fi в МФЦ: как москвичи помогают сделать город лучше

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Каждый житель Москвы может внести свой вклад в улучшение родного города. Вот уже семь лет в столице функционирует краудсорсинговая платформа «Город идей». О том, что это за ресурс и как им пользоваться, в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, за время существования платформы crowd.mos.ru москвичи предложили свыше 100 тысяч идей, из которых экспертами отобрано 4,5 тысячи и уже реализовано более 2,5 тысячи. Кроме того, реализовано 30 крупных проектов.

— Александр Евгеньевич, какие возможности «Город идей» дает отдельно взятому человеку и Москве в целом?

— Эта платформа позволяет москвичам предлагать идеи по решению отдельных вопросов, связанных с жизнью столицы, и голосовать за предложения, отобранные квалифицированными экспертами. Идеи, которые набрали наибольшее количество голосов, реализуются в городе. Москвичи довольно активно пользуются ресурсом. Всего в проектах «Города идей» приняли участие 250 тысяч человек, только за 2020 год к платформе присоединились около 50 тысяч новых активных участников.

— Какие идеи предлагали горожане?

— Москвичи предлагали идеи по улучшению Московских центральных диаметров, образовательно-профессиональных программ и площадок, столичных электронных услуг и сервисов в сферах культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Были идеи по развитию онлайн-форматов мероприятий в культурной сфере, портала «Узнай Москву», проекта «Активный гражданин» и мобильного приложения «Зачетная Москва». Также были собраны идеи и мнения, посвященные вопросам окружающей среды.

В текущем году, который только начался, мы успели реализовать проект по сбору идей, касающихся развития нашей площадки. В юбилейном, 30-м проекте, участвовали 12 тысяч москвичей. Вместе они прислали свыше 600 идей. Москвичи рассказали, как познакомились с нашими краудсорсинг-проектами, обсудили подходы к проведению проектов на площадке и наиболее удобные каналы информирования о них, а также способы привлечения новых участников.

— Какие самые оригинальные и интересные, на ваш взгляд, идеи были предложены и реализованы?

— Многие идеи, реализованные в повседневной городской жизни, мы уже не замечаем. Например, благодаря проекту «Мой офис госуслуг» в Москве все центры МФЦ оснащены доступом к Wi-Fi, а посетителей в залах консультируют квалифицированные сотрудники. По итогам проекта «Московские поликлиники» в каждой поликлинике установлены кулеры с водой и есть одноразовые стаканчики, а также внедрен механизм приема заявлений на прикрепление к поликлинике в электронном виде. Кроме того, в рамках того же проекта создан сервис для отправки результатов анализов по электронной почте, размещены уличные указатели и крупные вывески на поликлиниках, а также организована навигация внутри поликлиники, позволяющая пациенту без посторонней помощи ориентироваться в здании. В рамках проекта «Детские поликлиники» в больницах созданы игровые зоны, где дети смогут комфортно провести время, ожидая приема врача, организованы места для стоянки детских колясок и так далее. А по итогам проекта «Наши маршруты» в городе появилось девять новых автобусных маршрутов.

Из необычных идей стоит отметить предложения в рамках проекта «Культурные центры. Будущее». Благодаря ему в московских культурных центрах появились антикафе и мастерские широкого профиля для совместного творчества родителей и детей. В рамках проекта «Мой парк» уже проведен мастер-класс по изготовлению кормушек и скворечников, проходят курсы молодых мам на природе, занятия йогой, гимнастикой для беременных, дыхательными упражнениями. Благодаря проекту «Город спорта» в столице проводятся кинологические мероприятия и соревнования для собаководов, развивается любительский спорт — хоккей, футбол, настольный теннис, северная ходьба и так далее.

Здесь также уделено внимание экологии. В рамках проекта «Время природы» будет проведен студенческий экофестиваль «Земля — наш общий дом» на базе колледжей, школ, библиотек или клуба любого из районов Москвы.

— Поощряют ли участников краудсорсинг-проектов?

— По итогам краудсорсинг-проектов мы публикуем на сайте имена авторов лучших идей, набравших наибольшее количество голосов участников и отобранных городом к реализации. Ранее мы проводили мероприятия, на которые приглашали участников площадки и подводили итоги завершенного проекта. Это встреча активных участников проекта с теми, кто по ту сторону монитора читал и отбирал их идеи и предложения, обычно это заместители руководителей и руководители органов исполнительной власти города. На мероприятии участники имеют возможность пообщаться и задать вопросы экспертам, а авторы лучших идей награждаются сувенирами и памятными дипломами.

— Делитесь ли опытом с коллегами из регионов?

— Мы регулярно делимся опытом с коллегами из регионов, и они охотно реализуют подобные проекты в своих субъектах. Краудсорсинговая технология развивается во многих регионах страны. Так, на краудсорсинговой платформе в Югре развивается открытое госуправление на региональном уровне. Но помимо региональных платформ создаются универсальные платформы для отдельных проектов в разных регионах.

Справка «ВМ»

Краудсорсинг — это новый формат управления. Смысл его в том, чтобы делегировать выполнение задач широкому кругу лиц. Применяется подобный метод как в управлении городами, так и коммерческими структурами.

«Город идей» реализуется с помощью правительства Москвы. Предложить свою идею улучшения городской среды может любой желающий. И самые лучшие инициативы будут гарантированно реализованы.

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