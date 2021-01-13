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Москвичи предложат идеи по совершенствованию столичной краудсорсинговой платформы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москвичи предложат идеи по совершенствованию столичной краудсорсинговой платформы

Виктория Родимкина

Город

Краудсорсинг-проект «Город идей» стартует на столичной платформе crowd.mos.ru 18 января. До 20 января москвичи смогут предложить свои идеи по улучшению интерфейса краудсорсинговой платформы, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, за шесть лет работы платформы было реализовано свыше 2,6 тысячи предложений жителей столицы.

— Теперь мы приглашаем москвичей вместе усовершенствовать саму платформу: поделитесь своими идеями, как сделать ее удобнее и функциональнее, — сказала Наталья Сергунина.

Специалисты до 22 января будут отбирать лучшие идеи для голосования. Предложения, которые получат наибольшую поддержку пользователей, будут реализованы.

Краудсорсинговая платформа «Город идей» стала важной частью московской цифровой экосистемы. Всего на ней зарегистрировано около 240 тысяч пользователей. Более 50 тысяч человек присоединились к платформе в 2020 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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