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Более 2,5 тысячи молодых специалистов присоединились к столичной программе Future Tech
Фото: АГН «Москва»

Более 2,5 тысячи молодых специалистов присоединились к столичной программе Future Tech

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 2,5 тысячи человек стали участниками столичной образовательной программы Future Tech, которая предназначена для сотрудничества молодых специалистов с субъектами малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, с октября 2019 года, когда программа была запущена, участники предложили предпринимателям порядка 450 решений.

— За год с небольшим к программе присоединились более 2,5 тысячи молодых специалистов, свыше 350 компаний и 47 вузов из разных регионов страны. Для ребят это уникальный опыт, который пригодится им в будущем, — отметила Сергунина.

Она добавила, что с помощью Future Tech молодые специалисты развивают предпринимательские навыки, знакомятся с повседневными задачами малых и средних технологических предприятий.

Программа была организована Агентством инноваций Москвы, подведомственным департаменту предпринимательства и инновационного развития города. Стать ее участником и познакомиться со списком задач можно на сайте проекта.

По словам главы ведомства Алексея Фурсина, на платформе программы размещено свыше 700 кейсов по восьми направлениям. Больше всего заказчиков представляют сферу информационных технологий и промышленности, заключил он.

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