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Наталья Сергунина: Участникам МИК за 2020 год одобрили субсидии почти на миллиард рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Наталья Сергунина: Участникам МИК за 2020 год одобрили субсидии почти на миллиард рублей

Никита Абрамов

Экономика

За 2020 год участникам Московского инновационного кластера (МИК) одобрили субсидии и гранты почти на миллиард рублей. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

— Субсидии и гранты получат 345 организаций и ИП. Им будет выделено около миллиарда рублей. Самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. По ней уже одобрены выплаты 172 предпринимателям на сумму более 286 миллионов рублей, — рассказала заммэра столицы.

Одной из популярных мер поддержки является субсидия на экспорт. С ее помощью малый и средний бизнес может возместить до 100 процентов расходов, которые пошли на получение патентов, сертификацию продукции, ее адаптацию к выходу на международный рынок, а также транспортировку за рубеж. Максимальный размер такой поддержки — три миллиона рублей.

Субсидию на экспорт одобрили 85 предприятиям.

В том числе МИК предоставляет субсидии на инжиниринг, с помощью чего можно компенсировать до 50 миллионов рублей, которые были затрачены на создание или же на модернизацию продукта.

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