Почти 10 тысяч предпринимателей за год прошли обучение в Московской школе экспортера

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За 2020 год почти 10 тысяч предпринимателей обучились в Московской школе экспортера. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

— Благодаря введенному в прошлом году онлайн-формату обучения аудитория занятий выросла в два с половиной раза. В 2019-м слушателей было около 3,8 тысячи, а в 2020-м — почти 10 тысяч. Педагогами в школе экспортера выступают более 80 специалистов в области внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления, налогообложения, права и в других сферах, — отмечает заместитель мэра.

Уточняется, что в программе обучения предусмотрены модули по международным коммуникациям, маркетингу, логистике, сертификации, а также по другим аспектам экспортной деятельности.

— В течение года школа провела более 170 обучающих мероприятий. С конца марта все занятия перевели в режим онлайн. Благодаря новому формату Московская школа экспортера стала еще популярнее, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Также сообщается, что в декабре были запущены онлайн-встречи «Час с торгпредом». Для участия в них отбирались по 10–15 компаний из Москвы. Данный формат оказался довольно успешным, в связи с чем в 2021 году встречи будут проводить по два раза в месяц.

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